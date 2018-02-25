محادثات ايرانية – اسبانية لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين

وقدم عراقجي خلال هذه المحادثات شرحا حول الطاقات المتوفرة في شركة ايدرو بما فيها في مجال الصناعات السككية.

من جانبه، اشار غوزالس خلال اللقاء هذا، الي تعاون البلدين في المجالات الصناعية؛ مستعرضا آليات تعزيز المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يشمل النفط والغاز وصناعة السيارات والسفن واقامة ورش تدريبية للمدراء الصناعيين.

وناقش الجانبان الايراني والاسباني خلال اجتماعهما اليوم ايضا قضايا اخري بما فيها توقيع مذكرة تفاهم ثنائية وايضا سبل التعاون الاستثماري وتمويل المشارع ذات الصلة.

انتهي ** ح ع

