محادثات ايرانية – اسبانية لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين

طهران / 24 شباط /فبراير /ارنا – بحث مدير الشؤون الدولية في مؤسسة التطوير والتنمية الصناعية الايرانية (ايدرو)، علي عراقجي اليوم السبت مع مدير الشؤون الدولية في غرفة التجارة الاسبانية 'خوزة وينسنت غونزالس'، سبل التعاون الصناعي بين الجانبين.

وقدم عراقجي خلال هذه المحادثات شرحا حول الطاقات المتوفرة في شركة ايدرو بما فيها في مجال الصناعات السككية.
من جانبه، اشار غوزالس خلال اللقاء هذا، الي تعاون البلدين في المجالات الصناعية؛ مستعرضا آليات تعزيز المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يشمل النفط والغاز وصناعة السيارات والسفن واقامة ورش تدريبية للمدراء الصناعيين.
وناقش الجانبان الايراني والاسباني خلال اجتماعهما اليوم ايضا قضايا اخري بما فيها توقيع مذكرة تفاهم ثنائية وايضا سبل التعاون الاستثماري وتمويل المشارع ذات الصلة.
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محادثات ايرانية – اسبانية

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محادثات ايرانية – اسبانية لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين

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