حاكم مدينة باوة الايرانية:

البرلمان العراقي يدرس خطة تعيين معبر 'شوشمي' معبرا حدوديا رسميا مع ايران

كرمانشاه/24شباط/فبراير- ارنا- قال حاكم مدينة 'باوه' في محافظة كرمانشاه الايرانية ( غرب ) المجاورة للعراق برويز ايده بور ان المسوولين المحليين في محافظة حلبجة العراقية ارسلوا خطة لتعيين معبر شوشمي الحدودي مع ايران معبرا حدوديا رسميا بين البلدين الي مجلس النواب العراقي.

واعتبر ايده بور اليوم السبت في حديث مع المراسلين تعيين معبر شوشمي معبرا رسميا لتنقل المسافرين عبره بانه مطلب رئيسي لاهالي مدينة باوه.
واضاف ان المشاورات والاجراءات اللازمة بشان التنقل عبر معبر شوشمي وتعيينه كمعبر رسمي قد انجزت من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية وان اعادة فتح هذا المعبر وجعله معبرا رسميا رهن بموافقة الحكومة الاتحادية في العراق.
واشار الي تغيير الادارة في كرستان العراق وقال ان هذا التغيير ساهم في ايجاد انطباع وروية ايجابية لدي المسوولين في حلبجة تجاه تعيين معبر شوشمي معبرا رسميا وقال ان هذا الامر قد جعل المسوولين في محافظة حلبجة بان يطلبوا من خلال تقديم خطة الي مجلس النواب العراقي تحديد هذا المعبر معبرا رسميا واعادة فتحه ويبدو اننا سنشهد اعادة فتحه وجعله معبرا رسميا بموافقة مجلس النواب والحكومة الاتحادية في العراق.
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البرلمان العراقي يدرس خطة تعيين معبر

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