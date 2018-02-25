مسؤول يوناني يعلن أن بلاده تستثمر ما يبلغ 10 مليارات دولار في مجال الطاقات المتجددة الايرانية

طهران / 24 شباط / فبراير/ ارنا – قال 'يانيس واسالوس' وهو المدير التنفيذي لواحدة من الشركات اليونانية الناشطة في مجال الطاقات المتجددة، انه في ضوء المشاريع قيد الدراسة والمحادثات الجارية بين الشركة والجانب الايراني حاليا، فإن قيمة الاستثمارات المتجهة الي اسواق الطاقة الايرانية ستبلغ 10 مليارات دولار في غضون الاعوام الـ 5 القادمة.

واضاف واسالوس في تصريح للصحفيين اليوم السبت علي هامش معرض طهران الدولي العاشر للطاقات المتجددة، قائلا ان الجمهورية الاسلامية قطعت اشواطا جيدة في مجال الحصول علي هذه الطاقات؛ لافتا في ذات السياق الي العقود الموقعة بين ايران مع باريس، وشركة كيوتو وجوهانسبروغ (المعاهدات البيئية الهادقة الي تقويض نسبة غازات الاحتباس الحراري).
وتوقع المسؤول اليوناني ان يبلغ حجم استهلاك الطاقات المتجددة 30 بالمئة من اجمالي استهلاك الطاقة في ايران بحلول العام 2030.
ودعا واسالوس المسؤولين في ايران الي توفير فرص استهلاك الطاقة المتجددة بما فيها سنّ قوانين ملزمة بتركيب اجهزة استقطاب الطاقة الشمسية علي كافة الابنية التي يتم انشاؤها حديثا في ايران، وبما يضمن تنظيم عملية استهلاك الطاقة في البلاد.
علما ان المعرض الدولي العاشر للطاقات المتجددة بدا اعماله الاربعاء الماضي في مركز طهران للمعارض الدولية، بمشاركة 37 شركة اجنبية من كوريا الجنوبية والنمسا وتركيا وسويسرا والمانيا والنرويج والصين واليونان وتايوان، وايطاليا والامارات العربية المتحدة وكندا؛ الي جانب 200 شركة ايرانية.
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10 مليارات دولار

الطاقات المتجددة الايرانية

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مسؤول يوناني يعلن أن بلاده تستثمر ما يبلغ 10 مليارات دولار في مجال الطاقات المتجددة الايرانية

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