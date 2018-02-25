إبراهيمي تركمان: الروحانية.. الرسالة الأصلية للفيلم الإيراني

وأدلي تركمان بهذه التصريحات اليوم السبت خلال مراسم إفتتاح أيام السينما الإيرانية بالمركز السينمائي العسكري في العاصمة الأذربيجانية باكو.

واعتبر ان تأهل الأفلام الإيرانية الي منافسات الأوسكار هو دليل آخر علي كفاءة السينما الإيرانية قائلا، 'ان الفيلم هو في الحقيقة تعبير عن الأفكار بمساعدة الصورة وفي بعض الأحيان تكل اللغة عن نقل بعض المفاهيم؛ حينها يأتي الفن بجميع أشكاله لنجدة الإنسان'.

وأشاد تركمان بجمهورية أذربيجان حكومة وشعبا معلنا عن إستعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإقامة أسبوع الثقافة الإيرانية في أذربيجان.

إنتهي**أ م د** 1837

