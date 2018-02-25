مساعد رئيس الجمهورية: إيران وعمان تتفقان علي تطوير السياحة البحرية

طهران /24 شباط / فبراير- إرنا – أعلن مساعد رئيس الجمهورية رئيس مؤسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة علي أصغر مؤنسان إن إيران وعمان إتفقتا علي تطوير السياحة البحرية.

وعلي هامش الإجتماع المشترك الذي عقده مع وزير السياحة العماني أحمد بن ناصر المحرزي اليوم السبت قال مؤنسان إنه تم خلال الإجتماع الإتفاق علي زيادة عدد السياح بين البلدين.
وأضاف: نسعي إلي التعريف بالإمكانيات التي يتمتع بها البلدان في المجال السياحي.
وقال: نظراً إلي المساعي الجديدة التي تبذلها عمان في مجال الصناعات اليدوية فقد تقرر أن نضع تجاربنا في هذا المجال بين يدي السلطنة.
واشار إلي أن الجانبين بحثا القضايا التراثية والتنسيق الثنائي علي صعيد المتاحف لافتاً إلي أن إيران أعلنت استعدادها للتعاون مع السلطنة علي صعيد التراث الثقافي أيضاً.
وشدد علي أن البلدين سيسعيان إلي تطوير العلاقات الثنائية في مجال السياحة عموماً.
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مساعد رئيس الجمهورية: إيران وعمان تتفقان علي تطوير السياحة البحرية

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