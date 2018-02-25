سفير إيران: شاركنا في معرض مسقط للكتاب بفعالية كبيرة

وفي تصريح له اليوم السبت علي هامش تفقده للأجنحة الإيرانية المشاركة في معرض مسقط للكتاب أعرب حجة الإسلام شاهرودي عن ارتياحه لمشاركة الناشرين الإيرانيين وحجم الكتب التي تم عرضها في المعرض وقال: إن إيران سوف تشارك في معرض مسقط للكتاب القادم بحجم أكبر من الكتب.

وأشار إلي أهمية الإستفادة من التقنيات الجديدة في عرض الكتب وقال إن الإستفادة من هذه التقنيات ستجذب المخاطب إلي الأعمال الإيرانية.

واشار إلي الحرية السائدة في سلطنة عمان في تقديم النظريات والرؤي الإنسانية والأخلاقية لافتاً إن بإمكان الأشخاص أي كانت قناعاتهم أن يقدموها في هذا المعرض.

يذكر إن معرض مسقط الثالث والعشرين للكتاب إنطلقت أعماله في 21 فبراير ويستمر حتي الثالث من مارس القادم ويشارك في المعرض 783 ناشرا من 53 دولة حول العالم.

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