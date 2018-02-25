سفير إيران: شاركنا في معرض مسقط للكتاب بفعالية كبيرة

الدوحة /24 شباط / فبراير- إرنا – أعلن سفير إيران لدي سلطنة عمان حجة الإسلام نوري شاهرودي إن الجمهورية الإسلامية شاركت في معرض مسقط للكتاب بفاعلية كبيرة جداً.

وفي تصريح له اليوم السبت علي هامش تفقده للأجنحة الإيرانية المشاركة في معرض مسقط للكتاب أعرب حجة الإسلام شاهرودي عن ارتياحه لمشاركة الناشرين الإيرانيين وحجم الكتب التي تم عرضها في المعرض وقال: إن إيران سوف تشارك في معرض مسقط للكتاب القادم بحجم أكبر من الكتب.
وأشار إلي أهمية الإستفادة من التقنيات الجديدة في عرض الكتب وقال إن الإستفادة من هذه التقنيات ستجذب المخاطب إلي الأعمال الإيرانية.
واشار إلي الحرية السائدة في سلطنة عمان في تقديم النظريات والرؤي الإنسانية والأخلاقية لافتاً إن بإمكان الأشخاص أي كانت قناعاتهم أن يقدموها في هذا المعرض.
يذكر إن معرض مسقط الثالث والعشرين للكتاب إنطلقت أعماله في 21 فبراير ويستمر حتي الثالث من مارس القادم ويشارك في المعرض 783 ناشرا من 53 دولة حول العالم.
انتهي ** ا ح** 1837



برچسب ها

فرهنگي

إيران

عمان

سفير إيران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

سفير إيران: شاركنا في معرض مسقط للكتاب بفعالية كبيرة

معظم المشاهدات

خطوات مهمة في سبيل التفاهمات بين بغداد وأربيل

القنصل الإيراني في السليمانية:

خطوات مهمة في سبيل التفاهمات بين بغداد وأربيل

وزیر الخارجیة: بعض دول المنطقة وضعت استقلالها رهنا لشراء الأمن

وزیر الخارجیة: بعض دول المنطقة وضعت استقلالها رهنا لشراء الأمن

ظريف : علي الامريكيين الاسراع بالعمل بتعهداتهم في الاتفاق النووي

ظريف : علي الامريكيين الاسراع بالعمل بتعهداتهم في الاتفاق النووي

اجتماع لرؤساء الممثليات الدبلوماسية الايرانية في العراق

اجتماع لرؤساء الممثليات الدبلوماسية الايرانية في العراق

برلماني ايراني: اعمال الشغب في شارع باسداران كانت موجهة من الخارج

برلماني ايراني: اعمال الشغب في شارع باسداران كانت موجهة من الخارج

أحدث الأخبار

مجلس الأمن يتبني بالإجماع قراراً يدعو إلي وقف الأعمال القتالية في سورية

مجلس الأمن يتبني بالإجماع قراراً يدعو إلي وقف الأعمال القتالية في سورية

اجتماع لرؤساء الممثليات الدبلوماسية الايرانية في العراق

اجتماع لرؤساء الممثليات الدبلوماسية الايرانية في العراق

برسبوليس علي اعتاب التتويج ببطولة الدوري الايراني للمرة الثانية علي التوالي

بفوزه علي استقلال خوزستان

برسبوليس علي اعتاب التتويج ببطولة الدوري الايراني للمرة الثانية علي التوالي

كتائب حزب الله تؤكد عدم مشاركتها في الانتخابات وتحذر من المخططات الامريكية في العراق

كتائب حزب الله تؤكد عدم مشاركتها في الانتخابات وتحذر من المخططات الامريكية في العراق

مجلس صیانة الدستور یتدارس الیوم مشروع میزانیة البلاد

مجلس صیانة الدستور یتدارس الیوم مشروع میزانیة البلاد

موضوعات مرتبط