إثر سوء الحالة الجوية.. طائرة وزير الطرق تهبط في شيراز

وأضاف 'سيد قاسم بي نياز'، 'ان الطائرة التي كانت تحمل علي متنها وزير الطرق وبناء المدن باتجاه ياسوج (جنوب غرب)، هبطت في مطار شيراز إثر سوء الحالة الجوية'.

يذكر، ان زيارة آخوندي الي ياسوج جاءت بهدف مشاركته في مراسم تأبين ضحايا الحادث الأخير لسقوط طائرة الركاب الإيرانية.

وكانت قد سقطت الطائرة المذكورة من طراز 'إية تي آر -72' التابعة لشركة 'آسمان' للطيران الايرانية والتي كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) في رحلة لها من طهران الي مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب) قد سقطت صباح الاحد الماضي 18 شباط/فبراير في مرتفعات منطقة بادنا التابعة لسميرُم الواقعة جنوبي محافظة اصفهان (وسط) مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا علي متنها.

وبعد 48 ساعة من عمليات البحث، تم العثور علي حطام هذه الطائرة يوم الثلاثاء 20 شباط/فبراير علي مرتفعات جبل 'نُقُل' الذي يقع بين مدينتي سميرُم التابعة لمحافظة إصفهان (وسط) ودِنا التابعة لكهكيلوية وبوير أحمد (جنوب غرب).

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