فی ضوء زیارته الاخیرة الي وارسو؛

عمدة طهران یعلن عن التعاون فی مجال النقل العام بین ایران وبولندا

طهران / 24 شباط / فبرایر / ارنا – اعلن رئیس بلدیة طهران 'محمد علی نجفی' عن التعاون الثنائی فی المجالات الثقافیة والاجتماعیة والنقل العام بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وبولندا.

وفی تصریح للصحفیین الیوم السبت، تطرق نجفی الي زیارته الاخیرة والتی استغرقت یومین للعاصمة البولندیة وارسو؛ مبینا ان الجانبین الایرانی والبولندی استعرضا خلال هذه الزیارة القضایا العامة والعلاقات بین طهران و وراسو فی مجال تناقل المعلومات والخبرات ذات الاهتمام المشترك.
واوضح رئیس بلدیة طهران، ان وارسو وفی ضوء خبراتها التقنیة الحدیثة والمناسبة فی مجال النقل العام وایضا صناعة الباصات الكهربائیة وعربات قطارات الانفاق، فقد قررا علي التعاون فی هذه المجالات.
وصرح عمدة طهران انه استعرض خلال زیارته الي بولندا المشاریع الاستثماریة، وعقد فی ذات السیاق اجتماع مع رجال الاعمال واصحاب القطاع الخاص فی بولندا.
كما لفت الي محادثاته مع نائب رئیس مجلس الشیوخ فی بولندا، بهدف تسییر رحلات جویة مباشرة بین طهران و وارسو، وذلك لما فیه من اثار كبیرة علي صعید التعاون السیاحی والقضایا السیاسیة بین البلدین.
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التعاون الثقافی والاجتماعی

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عمدة طهران یعلن عن التعاون فی مجال النقل العام بین ایران وبولندا

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