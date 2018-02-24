اشعال شعلة المنصة 14A من المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي

وفي تصريح لإرنا اليوم السبت قال رضائيان إن هذه الخطوة المهمة تمت بجهود المهندسين والعاملين في شركة 'مبين ساز غستر خليج فارس' الإيرانية.

وأضاف: وفقاً للخطة المعدة فإن هذه المنصة النفطية سوف تنتج نحو 14 مليون متر مكعب من الغاز يومياً.

يذكر إن مشروع تطوير المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي يتم علي يد المقاولين في شركة بارس للنفط والغاز وبهدف إنتاج 56 مليونا و600 ألف مترمكعب من الغاز الحامض يومياً و75 ألف برميل من السوائل الغازية.

كما سيتنتج المحطة أكثر من مليون طن من الغاز السائل ومليون طن من غاز الإثان سنوياً و400 طن من الكبريت يومياً.

ويعتبر حقل بارس الجنوبي الغازي من أكبر مصادر الغاز في العالم ويقع علي الحدود الإيرانية المشتركة وتبلغ مساحته 9700 كيلومتر مربع حيث تبلغ حصة إيران منه 3700 كليومتر مربع.

ويخزن الحقل نحو 14 تريليون متر مكعب من الغاز مع 18 مليار برميل من السوائل الغازية والتي تمثل 8 بالمائة من مصادر الغاز في العالم.

ويضم حقل بارس الجنوبي المشترك في القسم الإيراني 19 مليار برميل من السوائل الغازية يمكن إستخراج 9 مليارات برميل منه.

انتهي ** ا ح ** 1837

