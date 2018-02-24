وزير السياحة العماني يزور شيراز

شيراز/24 شباط/فبراير/إرنا- أعلن المدير العام للتراث الثقافي والصناعات اليدوية لمحافظة فارس (جنوب) عن زيارة وزير السياحة والتراث الثقافي العماني 'أحمد ناصر المحرزي' الي مركز هذه المحافظة (شيراز) يوم الإثنين 26 شباط/فبراير.

وأضاف 'مصيب أميري' اليوم السبت، ان الهدف من زيارة وزير السياحة والتراث الثقافي لسلطنة عمان 'أحمد ناصر المحرزي' والوفد المرافق له الي شيراز التي تستغرق يومين، هو التعرف عن كثب علي الطاقات والبني التحتية للسياحة العلاجية المتوفرة بمدينة شيراز وتعزيز العلاقات السياحية بين هذه المحافظة وسلطنة عمان.
ووضح، ان البرامج المتوقعة لهذا الوفد العماني تشمل عقد إجتماع مع محافظ فارس ومسؤولي هذه المحافظة وزيارة المستشفيات التي تحوز علي قسم دولي (IPD)، والمشاركة في الإجتماع التخصصي مع النشطاء في مجال السياحة ورؤساء النقابات المهنية وزيارة المشاريع الترميمية السياحية والمعالم التاريخية الهامة لمدينة شيراز.
وأردف أميري، ان الطاقات المتوفرة في شيراز في المجالات الطبية بما فيها القلب والشرايين والكبد وجراحة العيون والجراحة التجميلية وعلاج العقم والدماغ والأعصاب وأنواع عمليات زراعة الأعضاء لديها شهرة ذائعة الصيت علي صعيد البلاد والشرق الأوسط والدول العربية بمنطقة الخليج الفارسي.
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وزير السياحة العماني يزور شيراز

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