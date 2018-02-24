نوبخت : قلة المصادر المالية من اهم عقبات التنمية في البلاد

طهران / 24 شباط /فبراير / ارنا – قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية محمد باقر نوبخت ان الحكومة تعرضت لعدد من القيود في مجال التنمية علي مرّ الاعوام الاربعة الماضية؛ مبينا ان قلة المصادر المالية كانت من اهم هذه العقبات.

وفي تصريح له اليوم السبت، لفت نوبخت الي جهود الحكومة الايرانية لاجتياز التحديات التي وضعها الاعداء في مجال بيع النفط، وذلك عبر الاعتداد بالطاقات الوطنية.
واذ اكد علي مساعي الحكومة الايرانية الرامية الي التحرر من الاقتصاد القائم علي النفط، قال نوبخت انه مازال قسما من المصادر التنموية في ايران مرهون ببيع النفط.
واردف المتحدث باسم الحكومة قائلا، ان متوسط عائدات النفط خلال العام 2013 بلغ 104 مليار دولار في ايران؛ مبينا انه مستوي جيد.
ولفت نوبخت الي ان الحكومة الحالية تواجه قيودا علي صعيد المصادر المالية وذلك مقارنة بين اجمالي عائداتها النفطية خلال الاعوام الاربعة الماضية والتي بلغت 57 مليار دولار، والعائدات التي تحققت خلال 4 اعوام من الحكومة العاشرة في ايران بما يبلغ 251 مليار دولار.
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نوبخت : قلة المصادر المالية من اهم عقبات التنمية في البلاد

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