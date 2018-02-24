حماس: تستنكر تصريحات عادل الجبير

طهران/24شباط/فبراير- استنكرت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' استمرار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في التحريض علي حركة حماس ووصفه إياها 'بالمتطرفة'.

وقالت الحركة في تصريح صحفي إن وصف الجبير لحركة حماس بالمتطرفة يعد تضليلاً للرأي العام، وتشويهاً لمقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة، والذي لا يعكس مزاج الشعب السعودي، ولا يتوافق مع مواقف السعودية المعلنة الداعمة للقضية الفلسطينية وحق شعبنا في التمسك بقضيته، وحماية حقوقه والدفاع عنها حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.
وأشارت الحركة الي أن 'هذه التصريحات من شأنها تشجيع العدو الإسرائيلي علي الاستمرار بارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ورموزه وعناوين نضاله'.
ودعت الحركة إلي 'وقف هذه التصريحات المسيئة للمملكة، ولمواقفها المساندة لقضايا شعبنا العادلة، وضرورة وضع حد لهذا التحريض غير المبرر والمخالف للتوجهات العربية والإسلامية والدولية في التعامل مع الحركة'.
وفي كلمة له أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، وصف الجبير حركة حماس بالمتطرفة، وأن وقف تمويل قطر لها ساهم في السماح لحكومة الوفاق الوطني في السيطرة علي قطاع غزة، حسب زعمه.
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حماس: تستنكر تصريحات عادل الجبير

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