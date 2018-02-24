إنطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تطوير قسم الحاويات بميناء الشهيد رجائي بالتزامن مع زيارة الرئيس روحاني إلي محافظة هرمزغان

وفي تصريح له علي هامش مناورات التنقيب والإنقاذ البحرية في سواحل محافظة هرمزغان اليوم السبت قال راستاد إن المرحلة الاولي من تطوير قسم الحاويات في ميناء الشهيد رجائي جري تنفيذها بتكلفة 8 آلاف مليار ريال (37000 ريال= الدولار الواحد).

وأشار إلي أهمية هذا المشروع معتبراً إن المرحلة الثالثة من المشروع سوف تشهد زيادة قدرة استيعاب الميناء من 5 ملايين و700 ألف حاوية إلي 8 ملايين حاوية.

ولفت إلي أن هذا التطوير سوف يستغرق 3 سنوات فقط ويهدف إلي استيعاب السفن العالمية العملاقة.

وأشار إلي التنمية التي شهدها قسم الحاويات في موانئ البلاد بنسبة 16 بالمئة خلال العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 آذار مارس الماضي ) لافتاً إلي إنه تم خلال الفترة شحن وتفريغ 300 مليون طن من السلع النفطية وغير النفطية.

وقال: خلال الزيارة الأخيرة لوزير الطرق وبناء المدن إلي الهند تم بحث سبل تطوير التعاون بين البلدين علي صعيد ميناء جابهار.

وأضاف خلال زيارته الأخيرة إلي قطر بحث سبل تطوير التعاون بين البلدين مشيراً إلي أن المدير التنفيذي لموانئ قطر سوف يزور إيران قريباً لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية.

واشار إلي توقف العبارة الخاصة بين ميناء جابهار ومسقط العمانية لعدم وجود الطلبات في هذا المجال.

يذكر إن الرئيس روحاني سيزور الأسبوع الجاري محافظة هرمزغان علي رأس وفد من مجلس الوزراء.

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