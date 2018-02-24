مصرف إيراني يفتتح فرعا له في الهند

وأعلن مودي، انه من خلال اصدار التصاريح اللازمة سيدشن بنك باسارغاد، باعتباره اول مصرف خاص في ايران، فرعه المركزي في بومباي في الهند قريبا.

وقد اجريت هذه المباحثات بحضور المدير العام لمصرف باسارغاد الإيراني 'مجيد قاسمي'.

يذكر، انه بالتزامن مع زيارة الرئيس روحاني الي الهند، تدارس التجار الإيرانيون سبل تطوير التعاون الإقتصادي بين إيران والهند علي يد القطاعات الخاصية للبلدين من خلال عقد ملتقي مشترك مع نظرائهم الهنديين وذلك بحضور مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الإقتصادية 'محمد نهاونديان'، ووزير الإقتصاد الإيراني 'مسعود كرباسيان'.

وكان الرئيس روحاني قد سافر الي الهند في 15 شباط/فبراير علي رأس وفد رفيع من المسؤولين السياسيين والإقتصاديين وذلك تلبية لدعوة رئيس وزراء الهند 'ناريندا مودي' حيث تم توقيع 15 وثيقة للتعاون بين ايران والهند خلال هذه الزيارة الرسمية التي استغرقت ثلاثة أيام؛ بما فيها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الزراعة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال مكافحة الإغراق التجاري، ومذكرة تفاهم بشأن الإدارة المؤقتة للمرحلة الأولي من ميناء جابهار، ومذكرة تفاهم للتعاون بين شركتي بريد للجمهورية الإسلامية الإيرانية وبريد الهند، ومذكرة تفاهم للتعاون بين غرفة التجارة الإيرانية مع غرفة تجارة فيكي (ficci) ومذكرة تفاهم للتعاون بين غرفة التجارة الإيرانية مع غرفة تجارة آسوتشم (asshocham) الهندية، ومذكرة تفاهم للتعاون بين غرفة التجارة الإيرانية مع بي إج دي جمبر (phd. chamber).

إنتهي**أ م د** 1837

