مساعد وزير الداخلية: إجتماع خاص لرجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين والأفغان

طهران /24 شباط / فبراير- إرنا – أعلن مساعد وزير الداخلية للشؤون الإقتصادية والتنمية الإقليمية بابك دين برست عن عقد إجتماع خاص لرجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين والأفغان في طهران خلال الشهر القادم.

وفي تصريح له اليوم السبت اشار دين برست إلي أن وزير الداخلية الإيراني سيترأس اللجنة المشتركة للتعاون الإقتصادي الإيرانية الأفغانية مؤكداً علي ضرورة تطوير مستوي التعاون التجاري والإقتصادي بين البلدين من خلال عقد إجتماع خاص للتجار والمستثمرين الأفغان والإيرانيين.
وأضاف: إن الإجتماع سيعقد في اوائل أبريل القادم برئاسة وزير الداخلية وبمشاركة ممثلي الأجهزة التنفيذية المعنية.
وأشار إلي أن الهدف من عقد الإجتماع هو التعرف علي أهم المشاكل التي تواجه التجار والمستثمرين الأفغان في إيران والتوصل إلي حلول مؤثرة لرفع هذه المشاكل.
يذكر إن إيران تزود 30 بالمائة من مجمل إستيراد أفغانستان من البضائع والسلع المختلفة وإن التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 2.5 مليار دولار سنويا .
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مساعد وزير الداخلية: إجتماع خاص لرجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين والأفغان

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