70 بالمئة من السعة الانتاجية للطاقات المتجددة في ايران تعود الي الاستثمارات الاجنبية

وفي تصريح له اليوم السبت علي هامش معرض طهران الدولي العاشر للطاقات المتجددة، نوه صادق زادة الي رغبة المستثمرين الاجانب للنشاط في مجال الطاقات المتجددة داخل البلاد؛ مبينا ان هذا الجانب يشكل احد اهم المجالات التي حققت نجاحات ملحوظة علي صعيد استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية الي ايران.

وبحسب مساعد وزير الطاقة الايراني، يبلغ حجم انتاج الطاقات المتجددة في ضوء الظروف الحالية لدي محطات الطاقة الايرانية 450 ميغاواطا؛ فيما يتم العمل علي انشاء محطات جديدة بسعة تقدر 700 ميغاواط اخري؛ وصولا الي ما يزيد عن الف و100 ميغاواط لتحقيق الحجم المنشود خلال العام الاول من الخطة التنموية الخمسية السادسة في ايران.

وبدأ المعرض الدولي العاشر للطاقات المتجددة الاربعاء الماضي في مركز طهران للمعارض الدولية بمشاركة 37 شركة اجنبية من بلدان كوريا الجنوبية والنمسا وتركيا وسويسرا والمانيا والنرويج والصين واليونان وتايوان، وايطاليا والامارات العربية المتحدة وكندا؛ الي جانب 200 شركة ايرانية.

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