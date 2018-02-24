مصدر مسؤول : خراسان الشمالية تستضيف وفدا علمائيا من الشيعة والسنة في لبنان

بجنورد / 24 شباط / فبراير / ارنا – اعلن مدير عام شؤون الدعوة الاسلامية في محافظة خراسان الشمالية (شمال شرق)، 'حجة الاسلام علي خادمي'، عن زيارة مرتقبة لعدد من علماء دين لبنانيين، شيعة وسنة، الي هذه المحافظة.

وفي تصريح لمراسل 'ارنا'، قال حجة الاسلام خادمي ان الوفد العلمائي اللبناني يصل عشية اليوم السبت الي محافظة خراسان الرضوية؛ وذلك في زيارة تستغرق 3ايام متتالية.
واضاف ان الوفد يضم 3 اشخاص احدهم احد علماء الشيعة في لينان وهو 'الشيخ حمد فايز محمد'، الي جانب عالم سني لبناني وهو 'الشيخ مال شبيب'، والمترجم المرافق لهما.
ولفت الي ان الهدف من زيارة الوفد العلمائي اللبناني الي خراسان الرضوية يكمن في الترويج والتعريف بمكانة الثورة الاسلامية في المنطقة، ودورها علي صعيد الوحدة بين المسلمين وتعزيز اواصر الاخوة والمحبة بين الشيعة والسنة.
وقال حجة الاسلام خادمي ان الوفد اللبناني العلمائي سيجري زيارات للعديد من المدن والمناطق كما سيلتقي بالعلماء والشخصيات الثقافية وزعامات الفرق المذهبية وخطباء الجمعة في محافظة خراسان الشمالية.
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مصدر مسؤول : خراسان الشمالية تستضيف وفدا علمائيا من الشيعة والسنة في لبنان

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