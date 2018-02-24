إقامة مؤتمر مكافحة التيارات التكفيرية في سيستان وبلوجستان

زاهدان /24 شباط / فبراير- إرنا – أعلن قائد مقر الشهيد معمار في مدينة ايرانشهر بمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) العميد داوود شهركي عن إقامة مؤتمر مكافحة التيارات التكفيرية غدا الأحد بمشاركة 500 عالم ديني شيعي وسني.

وفي تصريح لإرنا اليوم السبت اشار العميد شهركي إلي أن المؤتمر سيبحث دور العلماء ورجال الدين في مكافحة التيارات التكفيرية.
ولفت إلي أن محافظة سيستان وبلوجستان تتمتع بتنوع قومي وديني محذراً من إن الأعداء يسعون إلي التغلغل في هذه المنطقة وزرع الفتن والإختلافات فيها.
واشار إلي ان السبب من وراء اختيار مدينة ايرانشهر لعقد هذا المؤتمر هو كونها تقع في جنوب محافظة سيستان وبلوجستان كما إن المؤتمر يأتي تلبية لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية خلال إجتماعه بالمشاركين في المؤتمر الوطني لشهداء هذه المحافظة والتي اعتبر فيها إن أهالي سيستان وبلوجستان هم نموذج حي للوحدة والتضامن.
وأعتبر إن إقامة هذا المؤتمر ستسهم في تعزيز الوحدة في المنطقة وفي جنوب سيستان وبلوجستان بالتحديد.
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إقامة مؤتمر مكافحة التيارات التكفيرية في سيستان وبلوجستان

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