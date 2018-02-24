عقد الاجتماع الثاني لنشطاء نشر اللغة والثقافة الايرانية في المانيا

طهران / 24 شباط / فبراير / ارنا – عقد النشطاء في مجال نشر وترويج اللغة والثقافة الايرانية ثاني اجتماع لهم في مدينة ماربيرغ الالمانية بهدف تنظيم قاعدة حقوقية تعني بتعزيز الانشطة ذات الصلة في هذا البلد.

وافاد مكتب العلاقات العامة في 'مؤسسة سعدي الثقافية' ان الاجتماع هذا عقد بفضل الجهود المشتركة بين مدير مؤسسة ماربيرغ، والمستشارية الثقافية الايرانية لدي المانيا؛ وحضره كبار المسؤولين في مؤسسة سعدي الايرانية الي جانب عدد من المؤسسات الثقفاية الاخري لدي الجمهورية الاسلامية، وجمع من الجالية الايرانية المقيمة في هذا البلد.
وبحث المشاركون في هذا الحدث الثقافي آليات التواصل بين متعلمي اللغة الفارسية وتعزيز مكانة الادب الفارسي في المانيا، وتصنيف شهادات التخرج واعداد الكتب والمعدات الدراسية وغيرها من الاجراءات ذات الصلة.
وتخلل الاجتماع الثاني لناشطي اللغة والثقافة الايرانية ايضا علي النظام التاسيسي للرابطة المشتركة بين ايران والمانيا والمعنية بشؤون التعليم وتربية الاجيال الايرانية القادمة المقيمين في المانيا، واختيار اعضاء المجلس الاداري لهذه الرابطة ومناقسة المراحل القانونية التالية في هذا الخصوص.
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عقد الاجتماع الثاني لنشطاء نشر اللغة والثقافة الايرانية في المانيا

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