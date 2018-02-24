انطلاق ايام الفيلم الايراني في باكو بفيلم 'باديغارد'

باكو / 24 شباط / فبراير /ارنا-
انطلقت في العاصمة الاربيجانية باكو يوم امس الجمعة ايام الفيلم الايراني بفيلم 'باديغارد' او الحارس الشخصي.

وحضر المراسم وزير الثقافة والسياحة الاذربيجاني ابوالفضل قارايف ورئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ابوذر ابراهيمي تركمان.
وقال ابراهيمي تركمان في تصريح له خلال المراسم، ان اللسان يعجز احيانا عن نقل بعض المفاهيم وهنا ياتي دور الفن لمساعدة الانسان في نقل المفاهيم بطرق مختلفة.
واضاف، ان الافلام الايرانية المرتكزة علي القيم المعنوية قد تالقت علي صعيد العالم وحازت جائزة الاوسكار.
من جانبه اكد وزير الثقافة والسياحة الاذربيجاني بان للبرامج الثقافية والفنية تاثيرا ايجابيا في تطوير العلاقات الثقافية.
واشار قارايف الي دور السينمائيين الايرانيين في تقدم السينما الاذربيجانية قائلا، انه اثر تعاون السينمايين في البلدين تمكنت بعض الافلام الاذربيجانية من الحصول علي جوائز في مهرجانات دولية.
واضاف، ان ايران وجمهورية اذربيجان كان لهما تعاون ناجح علي الصعيد الدولي ومن ضمنه اليونسكو ولقد سجلتا لغاية الان عددا من التراث الثقافي المشترك ضمن التراث العالمي ومنها عيد النوروز.
يذكر انه خلال ايام الفيلم الايراني التي تستمر 4 ايام، ستعرض 4 افلام وهي 'باديغارد' (الحارس الشخصي) و'مذاق الخيال العذب' و'الكرة المجنونة' و'اين حذائي' في مركز 'نظامي' السينمائي في باكو.
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فرهنگي

ايام الفيلم الايراني في باكو

باديغارد

ابراهيمي تركمان وقارايف

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انطلاق ايام الفيلم الايراني في باكو بفيلم

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