بدء فعاليات الاسبوع الثقافي الايراني في مدينة المريا الاسبانية

مدريد / 24 شباط / فبراير /ارنا-
بدات يوم امس الجمعة فعاليات الاسبوع الثقافي الايراني في مدينة المريا الاسبانية بالتعاون مع ادارة المدينة والمتحف التاريخي فيها.

وافتتح السفير الايراني محمد حسن فدائي فرد مراسم بدء انشطة الاسبوع الثقافي الايراني وقال في جانب من كلمة له، ان الفن يعتبر افضل وسيلة لتبادل الاراء بين الشعوب والتفهم المتبادل بين الثقافات.
واضاف، ان ايران واسبانيا بتاريخهما وحضارتهما العريقة تعتبران مهد المعرفة والفن وكان لهما في تاريخ الحضارة والثقافة والفن في العالم دور مؤثر وخالد.
واشار الي انه وبعد انتصار الثورة الاسلامية تنامت فروع الفن المختلفة بصورة لافتة علي اساس التعاليم الاسلامية وقال، ان السينما الايرانية علي سبيل المثال، كسينما مرتكزة علي المبادئ الاخلاقية وداعمة لاركان الاسرة وسلامة المجتمع تمكنت من ان تتبوا مكانة راقية علي الصعيد الدولي وقد احرزت جوائز كثيرة منها الاوسكار.
من جانبه صرح غراسيا فرناندز ممثل الحكومة المركزية في مقاطعة الاندلس بان التاثير الثقافي المشترك في التراث التاريخي بين ايران واسبانيا سيكون المحور الاساس لهذا الاسبوع الثقافي والذي سيوظف لتقريب الاسبان من حقائق ايران.
وسيتم خلال الاسبوع الثقافي الايراني المقام في المتحف التاريخي في المريا عرض مجموعة من الافلام والاعمال اليدوية والفنون التشكيلية الايرانية كما سيتم علي هامشه عقد ندوات لالقاء الضوء علي الفن في ايران والفن في اطار الثورة الاسلامية.
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فعاليات الاسبوع الثقافي الايراني

المريا

اسبانيا

السفير فدائي فرد

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بدء فعاليات الاسبوع الثقافي الايراني في مدينة المريا الاسبانية

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