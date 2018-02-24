جاء ذلك خلال لقاء ابراهيمي تركمان في باكو الجمعة، وزير الثقافة والسياحة الاذربيجاني ابوالفضل قارايف، بحضور السفير الايراني جواد جهانغير زادة والملحق الثقافي اصغر فارسي.

واكد رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية خلال اللقاء علي اهمية العلاقات الثقافية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان، معربا عن امله بان يتم خلال الاسبوع الثقافي الاذربيجاني في طهران او الايام الثقافية الايرانية في باكو التوقيع علي برنامج التبادل الثقافي.

واضاف، ان مشكلة العالم اليوم هي مشكلة ثقافية، وحينما يقترب شعبان ثقافيا من بعضهما بعضا فبامكاننا ان نشهد تاثير ذلك في سائر المجالات السياسية والاقتصادية ايضا.

واكد قائلا، انه لا دولة في العالم قريبة من ايران ثقافيا كجمهورية اذربيجان.

وكان رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية ابوذر ابراهيمي تركمان قد وصل الي باكو اول امس والقي كلمة في مهرجان 'من خورشيد الي بروين' والتقي حشدا من النخب الدينية والثقافية الاذربيجانيين اضافة الي لقائه السيدة مهربان علي آوا مساعدة رئيس الجمهورية رئيسية مؤسسة حيدر علييف.

ويقام مهرجان 'من خروشيد الي بروين' تكريما لذكري الشاعرتين الايرانية بروين اعتصامي والاذربيجانية خورشيد بانو ناتوان.

انتهي ** 2342

