افتتاح السفارة الأميركية بالقدس في ايار المقبل

بيروت/23 شباط/فبراير/ارنا-قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز يوم الجمعة إن من المتوقع أن تفتح الولايات المتحدة سفارتها لدي الكيان الصهيوني في القدس في أيار المقبل.

من جانبه، هنأ وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس علي حسابه في “تويتر” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقراره نقل السفارة إلي القدس في الذكري الـ70 لتأسيس كيان العدو، وهي 14 مايو/أيار.
وأعرب كاتس عن امتنانه للإدارة الأمريكية، قائلا إن هذه الخطوة “العادلة والصحيحة” ستكون أفضل هدية للإسرائيليين بهذه المناسبة حسب تعبيره.
وأكدت قناتا “Hadashot new” و”العاشرة” الإسرائيليتان أن السفارة ستنقل في ذكري إعلان ”دولة إسرائيل” واعتراف الولايات المتحدة بها، وذلك نقلا عن مسؤولين حكوميين.
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افتتاح السفارة الأميركية بالقدس في ايار المقبل

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