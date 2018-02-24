حفل تأبيني في بغداد بذكري استشهاد القائد عماد مغنية

وحضر الحفل التأبيني، عدد من الزعامات السياسية وقيادات الحشد الشعبي، وعائلة الشهيد مغنية، وعدد من عوائل الشهداء، الي جانب حشد جماهيري من شرائح وفئات اجتماعية مختلفة .

والقيت في الحفل التأبيني عدة كلمات، اشادت بالدور المشرف الذي لعبه الشهيد مغنية في كل مراحل ومحطاته حياته الحافل بالجهاد والبطولة والتضحية .

وفي كلمته بالحفل، سلط نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس، الضوء علي جوانب من السيرة الجهادية للشهيد المحتفي به، مشيرا الي انه ترك بصمات واضحة ومؤثرة في كل الميادين، ومنها العراق .

واكد المهندس، ان الشهيد مغنية كان مدرسة في الجهاد، تخرج علي يديه الكثير من المجاهدين الذين تصدوا للارهاب الداعشي حينما اجتاح العراق قبل مايقارب الاربعة اعوام، ملبين فتوي المرجعية الدينية المباركة .

وقال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ان 'المقاومين في العراق انتصروا بفضل التدريب الذي تلقوه من الشهيد عماد مغنية والجنرال قاسم سليماني، وان الشهيد مغنية رافق المقاومين في العراق منذ بدء عملهم الجهادي، وانه ما زال حاضراً معنا في عملنا بالحشد الشعبي في العراق' .

وفي ذات السياق تحدث الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، حيث تناول بعضا من مناقب وسمات الشهيد عماد مغنية، ودوره في وضع اللبنات الاساسية الاولي لحركة المقاومة الاسلامية في العراق، لمواجهة الاحتلال الاميركي .

من جانبه اشار القيادي في كتائب حزب الله، السيد جاسم الجزائري، الي ان الشهيد عماد مغنية، مثل رمزا بطوليا كبيرا، من خلال حضوره الفاعل والمؤثر في كل الساحات والميادين، وشجاعته الفائقة في المعارك ضد الكيان الصهيوني، واعداء الاسلام .

وتخلل الحفل التأبيني توزيع هدايا وجوائز تذكارية لعائلة الشهيد مغنية، وعدد اخر من عوائل الشهداء .

ويذكر ان القائد عماد مغنية، من مواليد عام 1962 استشهد في الثاني عشر من شهر شباط / فبراير من عام 2008، بتفجير سيارة مفخخة في حي كفرسوسة بالعاصمة السورية دمشق، فيما كان نجله جهاد قد استشهد هو الاخر بغارة اسرائيلية في منطقة القنيطرة في شهر كانون الثاني / يناير من عام 2015.

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