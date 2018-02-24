القنصل الايراني في السليمانية: التفاهمات بين بغداد وأربيل قطعت خطوات مهمة

بغداد / 24 شباط / فبراير / ارنا- اكد قنصل الجمهورية الاسلامية الايرانية في محافظة السليمانية عبد الله مسعوديان، ان المحادثات والتفاهمات بين الحكومتين الاتحادية والمحلية في بغداد واربيل قطعت اشواطا مهمة في بعض الملفات، خصوصاً ما يتعلق بالأمور الفنية التي تسير بشكل جيد .

وقال مسعوديان في تصريحات اوردها موقع 'الموقف العراقي' الخبري، الجمعة، ان 'العلاقة بين بغداد وأربيل في تحسن، ونثمّن موقف الأخيرة الإيجابي لحل الملفات العالقة، ونأمل في أن تشهد مزيداً من التحسن في المستقبل'، مؤكدا أن الجمهورية الاسلامية 'لن تألو جهداً في تحقيق الاستقرار، وان الحوار الذي جري بين رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف علي هامش مؤتمر ميونخ للأمن كان ايجابيا ومهما، ويدخل ضمن جهود تعميق العلاقات' .
وتأتي تصريحات مسعوديان مع بروز مؤشرات علي قرب رفع الحظر الذي فرضته الحكومة الاتحادية في بغداد علي مطاري اربيل والسليمانية، منتصف شهر تشرين الاول / اكتوبر الماضي، علي خلفية اصرار سلطات الاقليم علي اجراء استفتاء شعبي في الاقليم حول الانفصال عن العراق، والذي تم اجراؤه في الخامس والعشرين من شهر ايلول / سبتمبر الماضي .
وفي سياق متصل نقل الموقع الخبري المذكور، بيانا للقنصلية الايرانية في محافظة اربيل يفيد بأنه تم منح تسهيلات ضمن إجراءات منح التأشيرات للسائحين إلي إيران، وخفض سعرها إلي ثمانية وثلاثين دولاراً، مع إمكانية الحصول عليها خلال نصف ساعة، إضافة إلي منح التجار تأشيرة دخول لمدة تتراوح بين ثلاثة الي ستة شهور .
وكشف البيان عن وضع السلطات الكردية في منفذ 'باشماخ' الحدودي مع إيران ضوابط لتنظيم وتسهيل نشاط العبور، شملت منح أذونات خاصة لسائقي الشاحنات وعربات الحمل المتعلقة بالنشاط التجاري .
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القنصل الايراني في السليمانية: التفاهمات بين بغداد وأربيل قطعت خطوات مهمة

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