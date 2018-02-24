مسيرات جماهيرية داخل المدن الفلسطينية تنديدا بقرار ترامب

ونقل مراسلنا عن مصادر طبية عن اصابة نحو عشرين فلسطينيا بالرصاص علي طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة بعد وصول مئات الشبان للتظاهر رغم التهديدات الصهيونية باستهداف المتظاهرين.

كما اصيب العشرات في تظاهرات بمدن رام الله والخليل بالضفة الغربية عندما اطلق جنود الاحتلال النار علي المتظاهرين المنددين بقمع الاحتلال وبالقرار الامريكي.

واستمرت التظاهرات الجماهيرية داخل المدن حيث نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس وسط القطاع ظهر اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من مخيمات اللاجئين في المحافظة نصرة للقدس وتنديدا ورفضاً للحصار.

وشارك الآلاف من المواطنين يتقدمهم قيادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية في المسيرة الحاشدة التي تمركزت في شارع المحكمة في مخيم النصيرات.

وقال القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان: 'إن أرض فلسطين والقدس وعد إلهي لن يبدده قرارات ولا وعود أمريكية ولا غطرسة صهيونية'.

وأضاف رضوان: 'لقد خرجت هذه الجماهير لتبعث برسالة لترامب، بأن القدس عاصمة فلسطين الموحدة، لا شرقية وغربية، وأن قرارات ترامب ما هي إلا هذيان من رجل أرعن، محذراً من أي مساس بالمقدسات أو تهويد للقدس والأقصي'.

وأكد بأن كل ما يقوم به الاحتلال من غطرسة وعربدة في أراضينا المحتلة لن يمر دون حساب، مشيراً إلي أنه لا بديل عن المقاومة الفلسطينية المسلحة.

ودعا رضوان في ختام كلمته إلي ضرورة إشعال الانتفاضة وإشعال الأرض لهيباً من تحت أقدام المحتل في الضفة الغربية المحتلة، وعدم السماح للمحتل أن يعربد في أرضنا.

كما انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة شمال قطاع غزة بمشاركة القوي الوطنية والاسلامية للتاكيد علي مواصلة التظاهر تنديدا بالقرار الامريكي

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