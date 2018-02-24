قائد الثورة: احداث الشغب الاخیرة نماذج بسیطة لمؤامرات الاعداء

جاء ذلك فی دعاء وابتهال سماحة قائد الثورة الاسلامیة مساء الخمیس فی ختام الیوم السادس والاخیر من مراسم احیاء ذكري استشهاد بضعة الرسول (ص) فاطمة الزهراء (س) والتی اقیمت فی حسینیة الامام الخمینی (رض).

وافاد الموقع الالكترونی لمكتب حفظ ونشر مؤلفات آیة الله العظمي الخامنئی، ان سماحته استهل بالدعاء التالی:

اللَّهُمَّ املَأ قُلوبَنا حُبّاً لَكَ، وَ خَشیَهً مِنكَ، وَ ایماناً و تَصدیقاً بِكَ، وَ فَرَقاً مِنكَ، وَ شَوقاً اِلَیكَ، یَا ذَا الجَلالِ وَ الاِكرامِ. اَللَّهُمَّ حَبِّب اِلَینا لِقَائَكَ، وَ اجعَل لَنا فِی لِقائِكَ خَیرَ الرَّحمَةِ وَ اَلبَرَكَةَ، و اَلحِقنا بِالصّالِحینَ، وَ لاَ تُؤَخِّرنا مَعَ اَلاَشرارِ، وَ اَلحِقنا بِصَالِحِ مَن مَضیٰ، وَ اجعَلنا مَعَ صَالِحِ مَن بَقِی، وَ خُذ بِنا سَبِیلَ اَلصّالِحینَ، وَ اَعِنَّا عَلیٰ أنفُسِنا بِمَا تُعینُ الصّالحینَ عَلیٰ اَنفُسِهِم، وَ لاَ تَرُدَّنا فِی سُوءٍ اِستَنقَذتَنا مِنهُ، یَا رَبَّ اَلعالَمِینَ. اللّهُمَّ اَعِنّا عَلیٰ ما فیهِ رِضاكَ و نَصرُك وَ اهدِنا اِلَیه، وَ استَعمِلنا لِما تَسئَلُنا غَداً عَنه.

ثم دعا سماحته لقبول الجهد من المساهمین فی اقامة مجالس العزاء هذه، وكذلك دعا للشعب الایرانی والمسلمین الشیعة والمسلمین عموما فی العالم كله بالفضل والرحمة.

كما ابتهل الي الباری تعالي بالفرج العاجل للشعوب المظلومة التی تعانی من ظلم الاعداء وخص بالذكر شعوب البحرین والیمن ونیجیریا.

ودعا الباری تعالي قائلا 'اللهم، بحق محمد وآل محمد، اجعل امامنا سبل الصلاح والاصلاح؛ واعنّا واهدنا علي المضی بهذه السبل؛ واخذل اعداء الاسلام والمسلمین، واعداء الجمهوریة الاسلامیة. اؤلئك الذین یحیكون مخططات عدائیة ضد الجمهوریة الاسلامیة – حیث ترون نماذج بسیطة لها احیانا فی هذه الاحداث واعمال الشغب ؛ وهی نماذج بسیطة لمؤامرات الاعداء – اللهم اجهض مؤامراتهم، و ردّ كیدها الي نحور المتآمرین'.

كما دعا الباری سبحانه لیعین ویسدد جمیع الذین یتصدون لهذه المؤامرات بكل وجودهم وتفان واخلاص، ومنهم قوات التعبئة والامن الداخلی والحرس الثوری والجیش.

انتهي ** 2342

