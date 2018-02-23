السفير الايراني في ارمينيا يدعو لتقديم المزيد من التسهيلات للسياح الايرانيين

موسكو / 23 شباط / فبراير /ارنا-
دعا السفير الايراني في يريفان كاظم سجادي، الجهات المسؤولة في ارمينيا لتقديم المزيد من التسهيلات للسياح الايرانيين علي اعتاب العام الايراني الجديد وعيد النوروز (يبدا في 21 اذار/مارس).

وخلال لقائه وزير الاقتصاد والمصادر الطبيعية الارميني سورن كارايان، دعا السفير سجادي لتوفير الامكانيات والتسهيلات للسياح الايرانيين والاغذية الحلال وزيادة اشارات المرور خاصة في الطرق بين المدن حيث يعاني السواق الايرانيون من ذلك في هذا البلد.
كما دعا السفير الايراني الي الغاء رسوم العبور للشاحنات والحافلات الايرانية من قبل الجانب الارميني من اجل تسهيل حركة وسائط النقل بين البلدين.
واكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة تعزيز العلاقات بين الشركات الايرانية والارمينية للاستثمار في منطقة 'مغري' الحرة وتقرر تشكيل لجنة تضم مندوبين من السفارة الايرانية ورابطة التجار والجمارك والغرف التجارية من اجل حل وتسوية القضايا والمشاكل القائمة بين الطرفين.
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اقتصاد

ايران وارمينيا

السفير سجادي وسورن كارايان

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السفير الايراني في ارمينيا يدعو لتقديم المزيد من التسهيلات للسياح الايرانيين

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