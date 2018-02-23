تشييع جثامين 3 شهداء بحرينيين في مدينة قم

قم / 23 شباط / فبراير /ارنا-
شيع اهالي مدينة قم بعد صلاة الجمعة اليوم جثامين 3 شهداء بحرينيين استشهدوا علي يد قوات الامن التابعة للنظام البحريني.

وبعد اقامة صلاة الميت علي ارواح الشهداء الثلاثة؛ سيد قاسم خليل درويش وميثم علي ابراهيم وسيد محمود سيد عادل كاظم، من قبل امام الجمعة الموقت في مدينة قم آية الله سعيدي، تم تشييعهم من مرقد السيدة 'فاطمة المعصومة (س)' الي مقبرة 'بهشت معصومة /جنة المعصومة/' حيث تمت مواراتهم الثري الي جانب الشهداء المدافعين عن المقدسات.
وحمل المشيعون صور الامام الراحل وقائد الثورة الاسلامية والشيخ عيسي قاسم وشهداء البحرين، ورددوا شعارات 'الموت لاميركا' و'الموت لاسرائيل' و'الموت لآل سعود'، منددين بشدة بجرائم اذناب الاستكبار العالمي في المنطقة.
يذكر ان الشهداء الشباب البحرينيين الثلاثة كانوا قد استشهدوا بعد اطلاق النار عليهم من قوات النظام البحريني في الياه الدولية في الخليج الفارسي قرب المياه الاقليمية الايرانية، وبعد اسبوع من ذلك، دفعت الامواج بهم يوم الاثنين الماضي الي ساحل مدينة بوشهر (جنوب ايران) حيث تم العثور علي جثامينهم.
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تشييع جثامين 3 شهداء بحرينيين في مدينة قم

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