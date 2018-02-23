القبانجي: نرفض ادخال قوات امريكية للاشراف علي الانتخابات في الانبار والموصل

واكد القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف رفض الشارع العراقي لفرض امريكا مناطق آمنه لحماية قواتها داخل العراق، مشددا علي ان القوات العراقية قادرة علي تحقيق الامن في هاتين المحافظتين .

وثمن امام جمعة النجف الاشرف رفض الحكومة العراقية للطلب الامريكي لابقاء 20 موقعا عسكريا امريكيا، واعتبر مطالبة امريكا بادخال قواتها للاشراف علي الانتخابات في الانبار والموصل امرا مرفوضا لانها ستسبب ضياع راي المواطن .

من جانب آخر قدم القبانجي تعازيه لعوائل المغدورين في كركوك، معربا عن افتخاره ببطولات الحشد الشعبي، مطالبا بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وملاحقة الخلايا النائمة ورصد تحركات ضباط حزب البعث المنحل لانهم لا يؤتمنون .

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