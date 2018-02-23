اوروبا ترغب بمواصلة التعاون الاقتصادي مع ايران

وقال شرف بافي في تصريحها ان هذه الزيادة المتوقعة في الرحلات الجوية وبهذه السرعة، منقطعة النظير وتشير الي الاستثمار في مجال الرحلات الجوية في ايران.

وتابعت قائلة، ان جميع الاعضاء في مؤتمر 'يوروماني' اجمعوا حول مسالة عدم تاثير قرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب وتهديداته ضد ايران علي التعاون بين ايران واوروبا واضافت ان انسحاب امريكا من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) لا يعني بالضرورة خروج اوروبا من الاتفاق وهذا مؤشر علي دعمها للاتفاق النووي ورغبتها في مواصلة التعاون مع ايران.

وفيما اعربت عن ارتياحها لتسيير رحلتين الي باريس بواسطة طائرات شركة 'ايران اير'، اكدت علي ضرورة تسيير رحلات مباشرة بين طهران ومدينة تولوز الفرنسية.

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