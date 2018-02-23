فريق خبراء فرنسي يتوجه الي منطقة سقوط طائرة الركاب الايرانية

اصفهان / 23 شباط /فبراير /ارنا-
توجه فريق فرنسي يضم 7 خبراء الي منطقة سميرم حيث سقطت طائرة الركاب الايرانية 'أي تي آر 72' لدراسة اسباب الحادث.

وفي تصريح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' اليوم الجمعة، قال مهراب صابري العضو في رابطة تسلق الجبال بمحافظة اصفهان (وسط)، والذي يرافق الوفد الفرنسي، ان الفريق يضم 3 افراد من لجنة دراسة الحوادث الجوية و 4 اخرين من الشركة المصنعة للطائرة، وقد الان في سفح جبل دنا.
واوضح بان الفريق يعتزم الصعود الي المنطقة التي سقطت فيها الطائرة واشار الي ان الانواء الجوية في المنطقة عصر ومساء اليوم غير مناسبة نظرا لتوقع هطول الامطار والثلوج واضاف، ان فريق الخبراء الفرنسي شارك في اجتماع لجنة الازمة ومن ثم سيشارك في اجتماع خر فور عودته ويعلن نتائج ما توصل اليه.
كما صرح عضو رابطة تسلق الجبال في سميرم حسين رضائي فر بان مدير عام لجنة الحوادث في منظمة الطيران المدني الايرانية يرافق الفريق ايضا.
هذا وقد توقفت عمليات البحث عن جثث هولاء الضحايا منذ اليومين الماضيين واستمر اليوم الجمعة لليوم الثالث علي التوالي.
يذكر ان طائرة 'أي تي آر 72' كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) في رحلة لها صباح الاحد من طهران الي مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد قد اختفت عن صفحة الرادار بعد 55 دقيقة من اقلاعها حيث سقطت في منطقة بادنا الجبلية الشاهقة الواقعة في الحدود الادارية بين محافظتي اصفهان (وسط) وكهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب).
وصباح يوم الثلاثاء تم العثور من قبل مروحيات الحرس الثوري علي حطام الطائرة بعد 48 ساعة من البحث من قبل فرق الاغاثة والانقاذ، حيث تم جمع عدد من الجثث المتناثرة في ظروف جوية صعبة جدا نظرا لوعورة المنطقة الجبلية التي سقطت فيها الطائرة والبالغة ارتفاعها اكثر من 4 آلاف متر والبرودة القارسة التي تتراوح ما بين 20 الي 40 تحت الصفر والثلوج البالغ ارتفاعها ما بين متر الي مترين.
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سقوط الطائرة الايرانية

مهراب صابري

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فريق خبراء فرنسي يتوجه الي منطقة سقوط طائرة الركاب الايرانية

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