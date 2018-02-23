باكستان: سنستمر في إكمال مشروع انبوب نقل الغاز من ايران

اسلام اباد/23شباط/ فبراير/ارنا-اعلن المتحدث باسم الخارجية الباكستاني 'محمد فيصل' ان بلاده لم تتخل عن مشروع نقل الغاز من ايران الي باكستان وستستمر في تنفيذ هذا المشروع.

واضاف فيصل اليوم الجمعة في مؤتمره الصحفي، إن الحكومة الباكستانية تتابع موضوع مشروع انبوب نقل الغاز من ايران.
وكان فيصل قد اشار الاسبوع الماضي في مؤتمره صحفي الي حاجات بلاده المتنامية للطاقة وضرورة تنفيذ مشروع انبوب نقل الغاز من ايران واضاف ان اسلام اباد ستقف الي جانب ايران لإكمال المشروع المعروف بانبوب السلام.
ووصف ايران و باكستان بانهما دولتان شقيقتان واضاف ان باكستان ستواصل اتصالاتها مع ايران حول مشروع انبوب نقل الغاز.
وكانت باكستان قد وقعت مع ايران اتفاقية نقل الغاز من ايران اليها عبر انبوب 'السلام' إلا أنها ورغم مضي ثلاث سنوات علي نهاية المهلة المحددة التي تنص عليها الاتفاقية، لم تقم بتنفيذ اي من تعهداتها تجاه الاتفاقية حيث لم تتخذ اي خطوة لمد انبوب نقل الغاز علي اراضيها فيما التزمت ايران بتعهداتها ومدت انبوب نقل الغاز علي اراضيها حتي الحدود المشتركة مع باكستان.
وفي جانب اخر من تصريحاته اكد فيصل ان ايفاد قوات باكستانية الي السعودية لا يأتي في اطار الانضمام الي التحالف العسكري بل يهدف الي تدريب القوات السعودية.
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اقتصاد

باكستان

انبوب الغاز

محمد فيصل

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باكستان: سنستمر في إكمال مشروع انبوب نقل الغاز من ايران

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