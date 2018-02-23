خطیب صلاة الجمعة فی طهران:

التآمر الامیركی الصهیونی السعودی ضد ایران مآله الفشل

طهران / 23 شباط / فبرایر /ارنا-
اكد خطیب صلاة الجمعة فی طهران آیة الله محمد علی موحدی كرمانی، بان محاولات امیركا والصهیونیة والسعودیة الرامیة لایجاد اجماع وتحالف اقلیمی ودولی ضد ایران، مآلها الفشل.

وفی الخطبة الثانیة لصلاة الجمعة فی طهران لهذا الاسبوع قال آیة الله موحدی كرمانی، ان امیركا والصهیونیة والسعودیة بصدد ایجاد اجماع وتحالف اقلیمی ودولی ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، غافلین عن ان ایران الاسلامیة حاملة للنور الالهی وهذا ما لا ینطفئ.
واضاف، ان الثورة الاسلامیة هی احد مصادیق الكلمة الطیبة واطنابها ضاربة فی اعماق الارض واغصانها متفرعة فی السماء وتعطی الثمار دوما، فلتغضب امیركا واذنابها ولیموتوا بغیظهم.
وفی جانب اخر من كلمته دعا خطیب صلاة الجمعة بطهران الجهاز القضائی للتصدی بحزم للمجرمین الذین ارتكبوا اعمال القتل والتخریب والتعرض لمنازل وسیارات ومحلات المواطنین فی منطقة باسداران فی شمال شرق العاصمة طهران.
واشاد باداء قوي الامن الداخلی التی تصرفت بصورة مدروسة وعقلانیة وانهت اعمال الشغب بصورة جیدة وبحكمة واضاف، اننا نطلب من جهاز القضاء للتعامل بشدة وحزم لهؤلاء المجرمین الذین ارتكبوا اعمال القتل والتعرض لمنازل وسیارات ومحلات المواطنین.
واكد قائلا، ان قضیة الامن لیست قضیة یمكن العبور منها بسهولة، وسیشهد شعبنا الابی ان شاء الله تعالي معاقبة حازمة لمنتهكی القانون هؤلاء.
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التآمر الامیركی الصهیونی السعودی ضد ایران مآله الفشل

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