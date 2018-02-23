عراقجي: مواجهة ترامب للاتفاق هي مواجهة للمجتمع الدولي

لندن / 23 شباط / فبراير /ارنا-
اكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، بان الاتفاق النووي اتفاق دولي وان الحفاظ عليه يعتبر مسؤولية المجتمع الدولي، معتبرا مواجهة الرئيس الاميركي للاتفاق النووي بانها مواجهة للمجتمع الدولي.

وقال عراقجي خلال تصريحه للصحفيين الايرانين وفي الرد علي سؤال لمراسل 'ارنا'، ان حفظ الاتفاق النووي مسؤولية مشتركة لجميع الدول المشاركة في الاتفاق وابعد من ذلك فهي مسؤولية المجتمع الدولي كله لان الاتفاق النووي ليس بين ايران والدول الست فقط بل هو اتفاق دولي ومتعلق بالمجتمع الدولي كله، لذا فان مواجهة ترامب للاتفاق هي مواجهة للمجتمع الدولي ولذلك فقد اصبح في عزلة وقد فشلت كل محاولاته الرامية الي تمزيق الاتفاق.
واعتبر ان الضغوط التي تمارسها اميركا علي جميع الدول الاعضاء في الاتفاق النووي قد جعلت الاتفاق في وضع صعب الا ان الدول الاوروبية اتخذت لغاية الان موقفا مناسبا وسنواصل مشاوراتنا السياسية في سياق توفير مصالحنا.
وفي الرد علي سؤال اخر لمراسل 'ارنا' حول ادعاء الاميركيين بانه تم تشكيل فريق عمل اوروبي – اميركي حول الاتفاق النووي قال عراقجي، ان الاوروبيين ينفون تشكل فريق العمل هذا ويدّعون بان لهم مشاورات حول الاتفاق النووي مع الجانب الاميركي الا انها طبيعية.
واكد بان سياسة ايران واضحة وهي انها ستبقي في اطار الاتفاق طالما يؤمن مصالحها ولكن الحقيقة هي ان مصالح ايران تم توفيرها الي حد ملحوظ ولكن ليس بصورة كاملة، وان ما نتوقعه هو ان تلتزم الاطراف الاخري بالاتفاق تماما مثلما تلتزم به ايران وعليهم الا يقوموا باجراءات تقلل مصالحنا في اطاره.
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عراقجي: مواجهة ترامب للاتفاق هي مواجهة للمجتمع الدولي

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