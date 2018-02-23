بسبب سوء الاحوال الجویة وللیوم الثالث علي التوالی...

وقف عملیات البحث عن جثث ضحایا طائرة الركاب الایرانیة المنكوبة

یاسوج/23شباط/فبرایر/ارنا- اعلن مدیرعام جمعیة الهلال الاحمر فی محافظة كهكیلویه وبویر احمد (جنوب غرب) 'امان الله جهان بین' عن وقف عملیات البحث عن جثث ضحایا الطائرة الایرانیة المنكوبة فی یومها السادس بسبب سوء الاحوال الجویة.

واضاف جهان بین الیوم الجمعة فی حدیث لمراسل ارنا، انه سیعقد اجتماعا مع قائد القوات البریة لاتخاذ القرار حول مواصلة عملیات البحث عن جثث هولاء الضحایا.
واوضح ان هناك 25 فریقا للانقاذ مستعدا لمواصلة عملیات البحث فی حال تحسین الاحوال الجویة قائلا انه وبسبب سوء الاحوال الجویة لا یمكن ارسال المروحیات الی مكان الحادث لذلك فان فرق الانقاذ مضطرة للوصول الیه سیرا علی الاقدام وهو ما یستغرق 8 ساعات.
واكد ان المنطقة التی تجری فیها عملیات البحث عن الجثث شهدت تساقط الثلوج منذ اللیة الماضیة حتی صباح الیوم.
هذا وقد توقفت عملیات البحث عن جثث هولاء الضحایا منذ الیومین الماضیین واستمر الیوم الجمعة للیوم الثالث علی التوالی.
یذكر ان طائرة 'أی تی آر 72' كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) فی رحلة لها صباح الاحد من طهران الی مدینة یاسوج مركز محافظة كهكیلویة وبویر احمد قد اختفت عن صفحة الرادار بعد 55 دقیقة من اقلاعها حیث سقطت فی منطقة بادنا الجبلیة الشاهقة الواقعة فی الحدود الاداریة بین محافظتی اصفهان (وسط) وكهكیلویة وبویر احمد (جنوب غرب).
وصباح یوم الثلاثاء تم العثور من قبل مروحیات الحرس الثوری علی حطام الطائرة بعد 48 ساعة من البحث من قبل فرق الاغاثة والانقاذ، حیث تم جمع عدد من الجثث المتناثرة فی ظروف جویة صعبة جدا نظرا لوعورة المنطقة الجبلیة التی سقطت فیها الطائرة والبالغة ارتفاعها اكثر من 4 آلاف متر والبرودة القارسة التی تتراوح ما بین 20 الی 40 تحت الصفر والثلوج البالغ ارتفاعها ما بین متر الی مترین.
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وقف عملیات البحث عن جثث ضحایا طائرة الركاب الایرانیة المنكوبة

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