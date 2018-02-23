ايران تنتقد باكستان لعدم تسهيلها التعاون المصرفي ووقف تنفيذ مشروع انبوب الغاز

اسلام اباد/23شباط/فبراير/ارنا- انتقد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي اسلام اباد 'مهدي هنردوست' باكستان بسبب تاجيلها استئناف التعاون المصرفي وكذلك مشروع انبوب الغاز بين البلدين.

وفي كلمة له امام ملتقي 'دراسة التحديات الحالية امام العلاقات الباكستانية والايرانية والسعودية' المنعقد في اسلام اباد، قال هنردوست ان العلاقات الثنائية بين ايران وباكستان شهدت تطورا ملحوظا خلال العامين الماضيين معتبرا ذلك مؤشرا لرغبة الجانبين في توطيد العلاقات الثنائية.
فيما نوه الي العلاقات السياسية والدبلوماسية العريقة بين البلدين الي جانب التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، قال ان حجم التعاون التجاري لا يرتقي الي مستوي هذه العلاقات لاسباب مختلفة.
وانتقد تحفظ باكستان في اقامة قنوات التعاون المصرفي مع ايران واوضح ان ايران لديها علاقات مصرفية وتجارية مع الكثير من دول العالم غير ان هذه المشكلة مع باكستان لم تتم تسويتها بعد.
كما انتقد السفير هنردوست عدم تنفيذ مشروع انبوب الغاز بين باكستان وايران، واضاف ان نقل الغاز من ايران الي باكستان من شانه أن يغير صورة المنطقة إلا انه ولاسباب غامضة لم يتم تنفيذ هذا المشروع لحد الان.
واكد ان ايران انفقت الكثير لتنفيذ هذا المشروع حيث قامت بمد انبوب الغاز في اراضيها بينما لم تقم باكستان بذلك.
وفي جانب اخر من تصريحاته وصف هنردوست الارهاب والتطرف ظاهرة تعاني منها المنطقة والعالم إلي جانب تهريب البشر والمخدرات واضاف ان ايران تدفع ثمنا باهظا لمعالجة هذه المشكلات.
وتعليقا علي اندلاع الحرب في سوريا واثارة الفوضي فيها، اوضح ان الهدف من ذلك ليس اسقاط بشار الاسد فقط بل الغاء دور سوريا كداعم رئيسي لفلسطين ولبنان.
وشدد بالقول انه ان لم تقم ايران بمحاربة تنظيم داعش الارهابي في سوريا لكان عليها أن تتصدي له في المنطقة وعلي اراضيها ولكان قد امتد في باقي مناطق العالم.
واكد علي ضرورة ترك الدول الاسلامية الخلافات وسوء الفهم جانبا، كونها تصب لصالح الاعداء.
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سياسي

ايران و باكستان

التعاون المصرفي

انبوب الغاز

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ايران تنتقد باكستان لعدم تسهيلها التعاون المصرفي ووقف تنفيذ مشروع انبوب الغاز

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