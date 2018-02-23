رئيس مجلس الشيوخ الروماني يؤكد ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق النووي

وخلال لقائه سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي بوخارست 'حميد معير' اشار انو إلي اواصر العلاقات التاريخية بين البلدين، داعيا الي توثيق التعاون البرلماني بينهما.

كما رحب بتعزيز العلاقات الثنائية مع ايران في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والبرلمانية مؤكدا ان الاتفاق النووي ترك تاثيرا ايجابيا علي الاقتصاد الايراني واضافة الي ذلك إن تقييم الاتفاق يؤكد انه يصب لصالح الشعب الايراني.

وفيما اشار الي مشاركة ايران الفاعلة في تسوية الازمة التي تعاني منها سوريا، اكد انه علي الدول الصديقة لسوريا ان تسهم في اعادة اعمار ما دمرته الحرب فيها وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تتمتع بها.

وفي جانب اخر من تصريحاته نوه الي موقع ايران الاستراتيجي في منطقة الشرق الاوسط وكذلك الموقع الجغرافي لرومانيا في اوروبا كونها تعد جسرا يربط ايران باوروبا ودعا الي استثمار الاتفاق النووي في تعزيز العلاقات الثنائية سيما في مجال التعاون البرلماني خدمة لمصالح الشعبين الروماني والايراني.

من جانبه اشار معير خلال هذا اللقاء الي عزم مجلس الشوري الاسلامي علي تعزيز العلاقات البرلمانيه مع رومانيا واضاف ان تبادل الوفود البرلمانية بين طهران وبوخارست يأتي في سياق الاجراءات الايجابية التي ستسهم في توطيد التعاون البرلماني.

واضاف ان السفارة الايرانية في بوخارست و بالتعاون مع رئيس مجموعة الصداقة الايرانية في البرلمان الروماني ادرجت زيارة وفد برلماني ايراني لبوخارست علي جدول اعمالها.

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