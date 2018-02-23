شركة 'كيش اير' للطيران تقدم ايضاحا حول طائرتها التي هبطت في اصفهان اضطراريا

وقال هذا المسؤول في الشركة في تصريح له بان الطائرة التي كانت في رحلة لها (عصر امس الخميس) من كيش الي كاشان هبطت اضطراريا في مطار 'الشهيد بهشتي' في اصفهان (وسط) بسلام بعد تحطم احدي الطبقات الزجاجية الثلاثة لمقصورة الطائرة وهو امر غير متوقع.

واضاف، هنالك العديد من الاسباب التي يمكن ان تؤدي الي تحطم زجاج المقصورة منها اختلاف الضغط او الحرارة او ارتطام شيء ما به مثل الطيور عند التحليق ولهذا السبب يتم تصميم الزجاج علي هيئة 3 طبقات لتعمل الطبقتين الاخريين كواقع فيما لو تحطت الطبقة الخارجية.

واوضح بان هذه الرحلة كانت افتتاحية في مسار 'كيش – كاشان' وتمت بـ 9 ركاب فقط.

انتهي ** 2342

