شركة 'كيش اير' للطيران تقدم ايضاحا حول طائرتها التي هبطت في اصفهان اضطراريا

كاشان / 23 شباط / فبراير /ارنا-
قدم مدير العلاقات العامة لشركة 'كيش اير' للطيران الايرانية ايضاحا حول السبب في هبوط الطائرة التابعة لهذه الشركة في اصفهان اضطراريا والتي كانت في رحلة لها من جزيرة كيش في الخليج الفارسي الي مدينة كاشان وسط ايران.

وقال هذا المسؤول في الشركة في تصريح له بان الطائرة التي كانت في رحلة لها (عصر امس الخميس) من كيش الي كاشان هبطت اضطراريا في مطار 'الشهيد بهشتي' في اصفهان (وسط) بسلام بعد تحطم احدي الطبقات الزجاجية الثلاثة لمقصورة الطائرة وهو امر غير متوقع.
واضاف، هنالك العديد من الاسباب التي يمكن ان تؤدي الي تحطم زجاج المقصورة منها اختلاف الضغط او الحرارة او ارتطام شيء ما به مثل الطيور عند التحليق ولهذا السبب يتم تصميم الزجاج علي هيئة 3 طبقات لتعمل الطبقتين الاخريين كواقع فيما لو تحطت الطبقة الخارجية.
واوضح بان هذه الرحلة كانت افتتاحية في مسار 'كيش – كاشان' وتمت بـ 9 ركاب فقط.
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هبوط اضطراري في اصفهان

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