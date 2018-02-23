وقف تحليق طائرات 'أي تي آر 72' لشركة 'آسمان' حتي إشعار آخر

وافادت العلاقات العامة لمنظمة الطيران المدني الايرانية في بيان اصدرته امس الخميس، ان المنظمة رات ضرورة وقف تحليق طائرات 'أي تي آر72' طراز 200 و 500 بصورة موقتة حتي إشعار آخر، ليتم بعد اجراء الدراسات اللازمة والاطمئنان الي مستوي الامان فيها الاعلان عن استئناف تحليقها.

يذكر ان طائرة 'أي تي آر 72' كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) في رحلة لها صباح الاحد من طهران الي مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد قد اختفت عن صفحة الرادار بعد 55 دقيقة من اقلاعها حيث سقطت في منطقة بادنا الجبلية الشاهقة الواقعة في الحدود الادارية بين محافظتي اصفهان (وسط) وكهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب).

وصباح يوم الثلاثاء تم العثور علي حطام الطائرة بعد 48 ساعة من البحث من قبل فرق الاغاثة والانقاذ، حيث تم جمع عدد من الجثث المتناثرة في ظروف جوية صعبة جدا نظرا لوعورة المنطقة الجبلية التي سقطت فيها الطائرة والبالغة ارتفاعها اكثر من 4 آلاف متر والبرودة القارسة التي تتراوح ما بين 20 الي 40 تحت الصفر والثلوج البالغ ارتفاعها ما بين متر الي مترين.

ونظرا لسوء الاحوال الجوية توقفت يوم امس الخميس عمليات البحث عن بقية الجثث لتستانف في وقت لاحق بعد تحسن الطقس.

انتهي ** 2342

