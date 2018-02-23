نجفی: الوكالة الذریة اكدت التزام ایران بالاتفاق النووی للمرة العاشرة

وفی تصریح له الیوم الخمیس حول التقریر الجدید للوكالة الدولیة للطاقة الذریة قال نجفی: ان هذا التقریر هو العاشر للوكالة منذ ابرام الاتفاق النووی والتقریر الفصلی التاسع الي مجلس حكام الوكالة للتحقق من الالتزام بالاتفاق النووی وقد اكد (التقریر) من جدید ان انشطة ایران النوویة تتطابق مع الاتفاق النووی بصورة كاملة.

واضاف سفیر ومندوب ایران الدائم لدي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، ان تقریر الوكالة اكد التزام الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة بعدم تجاوز القیود علي مخزوناتها من الیورانیوم منخفض التخصیب والماء الثقیل كما انها لم تخصب الیورانیوم لمستوي نقاء یتجاوز 3.67 فی المئة مثلما ینص الاتفاق كما انها لم تغیر عدد اجهزة الطرد المركزی .

وتابع، ان من ضمن الامور التی اشار الیها التقریر؛ استمرار الانشطة النوویة الایرانیة سواء استمرار التخصیب بنسبة 3.67 بالمائة فی اطار 30 سلسلة و 5060 جهازا للطرد المركزی من الجیل الاول فی صالة بموقع نطنز، استمرار وجود 6 سلاسل من اجهزة الطرد المركزی 'آی آر 1' (1020 جهازا) فی صالة بموقع فردو وهی جاهزة للعمل تماما وعدد اخر من اجهزة الطرد المركزی الموجودة بصورة منفصلة فی هذا الموقع للاستفادة منها لاغراض الابحاث والتنمیة لانتاج النظائر المستقرة، استمرار انجاز انشطة الابحاث والتنمیة باجهزة طرد مركزی متطورة وجیل جدید (وفقا للبندین 32 و 42 للملحق الاول للاتفاق النووی ای مواصلة العمل باجهزة الطرد المركزی 'آی آر 8' و'آی آر 7' و'آی آر 6 اس' و'آی آر 6' و'آی آر 5' و'آی آر 4' و'آی آر 2 ام') وكذلك مواصلة انتاج قطع اجهزة الطرد المركزی للجیل الجدید بفایبر الكربون، مواصلة انتاج الماء الثقیل فی مصنع انتاج الماء الثقیل فی اراك (وصول احتیاطی الماء الثقیل الي 117.9 طن)، مواصلة اتخاذ التمهیدات لتحدیث مفاعل الماء الثقیل للابحاث فی خنداب (حیث تتابع بطبیعة الحال مع الاطراف الاخري)، انشطة مفاعل طهران للابحاث وسائر الاقسام علي اساس برنامج ایران طویل الامد.

وافاد نجفی ان تقریر الوكالة اشار الي الرسالة الجدیدة لمنظمة الطاقة الذریة الایرانیة التی قررت الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة علي اساسها العمل فی مجال محركات الدفع النووی .

واوضح بان نص التقریر هو علي غرار التقاریر السابقة وان التغییرات التی فیه تشتمل علي ادراج التطورات الفنیة ومنها ارتفاع حجم المخزون من الماء الثقیل وحجم ازدیاد مخزون الیورانیوم المخصب بنسبة 3.67 بالمئة واستبدال بعض اجهزة الطرد المركزی وما شابه ذلك.

واعلن نجفی ان ایران وباقی الدول الاعضاء فی الوكالة تتوقع من امانة الوكالة ان تواصل عملها المهنی والحیادی علي اساس مواصفات اجراءات الضمان والتحقق من تنفیذ الاتفاق النووی وان تواصل كالسابق عملها فی الاشراف علي تطبیق البروتوكول الاضافی فی ایران مثل باقی الدول الـ 120 الملتزمة بالبروتوكول.

الجدیر بالذكر ان مجلس حكام الوكالة سیعقد اجتماعه الفصلی الشهر القادم لمناقشة مختلف القضایا بما فیها التقریر الاخیر للوكالة .

انتهي ** 2342

