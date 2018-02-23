الوكالة الذرية تؤكد التزام ايران بالاتفاق النووي

طهران / 22 شباط / فبراير /ارنا-
أظهر تقرير فصلي سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس أن إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع دول '5+1' عام 2015.

وأفاد التقرير حسب 'رويترز' بأن الجمهورية الإسلامية لم تتجاوز القيود علي مخزوناتها من اليورانيوم المنخفض التخصيب والماء الثقيل ولم تخصب اليورانيوم لمستوي نقاء يتجاوز 3.67 في المئة مثلما ينص الاتفاق، الذي رفع أيضا الحظر الدولي ضد طهران.
وأضاف التقرير أن طهران أبلغت الوكالة عبر رسالة خطية عزمها علي 'إنشاء محطات توليد الطاقة النووية للسفن في المستقبل'.
من جانبها، طالبت الوكالة بـ'المزيد من الإيضاحات' حول المخطط والمعلومات الأولية الخاصة بتصميم تلك المرافق، مؤكدة أنها لم تتلق بعد ردا علي الطلب.
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