محافظ اصفهان يدعو لتسيير رحلات جوية بين اصفهان ومدريد

وأعرب مهر عليزاده اليوم الخميس خلال إجتماعه بوزير الخارجية الاسباني الفونسو داستيس عن أمله بأن يشكل تسيير هذه الرحلات باكورة طيبة ناتجة عن هذه الزيارة التي يقوم بها الضيف الاسباني لاصفهان، داعياً الجانب الاسباني بأن تتحول مدريد الي قطب لنقل السياح من اوروبا وأمريكا اللاتينية الي إصفهان مفيداً بأنّ اسبانيا تعد بعد فرنسا وألمانيا واليابان رابع دولة يتوافد سياحها علي محافظة إصفهان.

وتشجيعاً لتسييرهذه الرحلات نوه عليزاده الي النتائج الاقتصادية والصناعية الجيدة لتسيير الرحلات بين مدريد واصفهان والتي من شانها ان تخدم مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

وخلال هذا اللقاء قدم الوزير الاسباني التعازي بحادث تحطم الطائرة الايرانية التي كانت في رحلة لها من طهران الي مدينة ياسوج والتي لقي جميع ركابها حتفهم.

ورداً علي رغبة محافظ اصفهان بتسيير رحلات جوية بين مدريد واصفهان قال الوزيرالاسباني انه سيتباحث مع شركات الطيران ويبذل قصاري جهدي لتحقيق هذا الامر، وابدي اعجابه بجمالية مدينة اصفهان ومعالمها التاريخية والسياحية، داعيا الي رفع مستوي العلاقات بين بلاده وايران خاصة في المجال السياحي مع اصفهان.

وكان وزير الخارجية الاسباني قد وصل الي اصفهان صباح اليوم الخميس لزيارة الآثار التاريخية والثقافية فيها وكان قد اجتمع يوم امس برئيس الجمهورية حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف والأمين العام للمجلس الأعلي للأمن القومي علي شمخاني ورئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني ومستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية علي اكبر ولايتي.

إنتهي** ع ج** 2342

