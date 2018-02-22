رئيس منظمة العلاقات الاسلامية: ايران تدافع عن السلام وتدعم العلاقات الودية بين الشعوب

وأضاف ابوذر ابراهيمي تركمان الذي يزور حالياً جمهورية آذربيجان للمشاركة في برامج ثقافية وإحتفال اسبوع ايران للافلام المقام في جمهورية آذربيجان بأننا مهما استطعنا دعم التبادل الثقافي والزيارات الثقافية فيما بيننا سننجح بنفس الحجم بصد محاولات نسف فرص التعاون بين بلدينا وعدم السماح للآخرين بتوظيف أفكارهم ومعتقداتهم لخلق فجوة بين علاقاتنا.

وقال تركمان: إنّ ايران المدافعة عن السلام في العالم تحاول عبرهذا الملتقي تبيين أفكارها ومعتقداتها الواردة في هذا الصدد معرباً عن رغبة بلاده في تنمية أوسع نطاقاً للعلاقات بين باكو وطهران معتبراً الملتقي الذي يشارك فيه خيرفرصة تتعرف من خلالها المحافل الادبية الايرانية الآذربيجانية علي ثقافة وآداب بعضها البعض وتتقارب أكثر مشيداً بالجهود الحكومية لمسؤولي البلدين في تنمية الأواصرالثقافية.

علماً بأنّ زيارة رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية الايراني جاءت بدعوة رسمية من وزير الثقافة والسياحة الآذربيجاني «أبوالفضل قارايف» حيث وصل الوفد الايراني صباح اليوم الي باكو لبحث تنمية التعاون الثقافي والعلمي عبرإجتماع رئيس الوفد بوزيرالثقافة والسياحة الآذربيجاني والنخب الثقافية والشخصيات الدينية هناك فضلاً عن افتتاح اسبوع أفلام جمهورية ايران الاسلامية في باكو.

إنتهي** ع ج**2344

