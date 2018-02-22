مساعد الأركان العامة للقوات المسلحة:

العدو يرمي إلي خلق حرب بالنيابة داخل ايران/ بلغنا حالة أمنية مستقرة

همدان/ 22 شباط/فبراير - إرنا – قال مساعد الأركان العامة للقوات المسلحة: إنّ العدو حالياً يهدف الي خلق حرب بالنيابة داخل ايران عبر توظيف مؤامرات مختلفة منها توظيف تيارات داخلية لفرض حرب بالنيابة علي البلاد.

وأضاف اللواء مصطفي ايزدي اليوم الخميس في كلمة ألقاها في حفل إحياء ذكري الشهداء في مدينة همدان غرب البلاد، أنّ الأحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد جاءت نتيجة الضجة الإعلامية الواسعة حيث رأينا في نفس مدينة همدان كيف قام البعض بأعمال شغب محذراً من مساعي الأعداء لفرض حرب بالنيابة في الداخل وعبر جهات داخلية.
وإعتبر اللواء ايزدي بصيرة و وعي الشعب الايراني العظيم عنصرين يمكن التعويل عليهما في السير علي خطي الامام الخميني (رض) والقائد في ديمومة حركة الثورة.
كما أشاراللواء ايزدي إلي الجانب الأمني المستتب في ايران معتبراً خطوات الأعداء خلال العقود الاربعة كفرض حرب طويلة ومؤامرات المنافقين، جميعاً مكائد نفذوها لكنّهم مكروا والله خير الماكرين.
هذا وحذّر اللواء ايزدي من لجوء الأعداء إلي الأجواء الافتراضية وشبكات التواصل الاجتماعي بعد فشلهم في الحروب العسكرية داعياً الجميع الي الوحدة ورص الصفوف .
إنتهي** ع ج**2344



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سياسي

مساعد الأركان العامة للقوات المسلحة

فرض حرب نيابية

الچهاد ضد العدو

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العدو يرمي إلي خلق حرب بالنيابة داخل ايران/ بلغنا حالة أمنية مستقرة

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