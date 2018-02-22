مجلس الشوري الاسلامي يصادق علي مشروع الموازنة العامة

أستغرق مناقشة مشروع الموازنة الذي قدمه الرئيس الايراني حسن روحاني في 9 ديسمبر/كانون الاول الماضي، 20 جلسة علنية و 13 يوم عمل، تخللها احالة المشروع الي لجنة مواءمة الموازنة لاجراء تعديلات عليه، حيث تم بهذه الفترة اقرار جميع ملاحظات المشروع.

وأيد 148 نائبا المشروع فيما خالفه 38 نائبا وامتنع 3 نواب، في عملية التصويت اليوم الخميس.

وبذلك سيحال مشروع قانون موازنة السنة المالية المقبلة الي مجلس صيانة الدستور، لدراسة مدي مطابقته مع المعايير الشرعية والدستورية، مع امكانية ارجاعه مجددا في حال وجود اشكاليات.

وبلغت الايرادات المتوقعة بالمشروع المعتمد 00 121755737390000 ريال ما يعادل اكثر من 324 مليار دولار، في مقابل مصروفات 12175573739000000ريال تعادل اكثر من 324 مليار دولار(دون عجز).

انتهي** 2344

