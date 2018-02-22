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حركة النجباء تتعهد بطرد الاميركان من العراق

بغداد/ 22 شباط / فبراير/ ارنا- تعهدت المقاومة الاسلامية (حركة النجباء) بتطهير جميع التراب العراقي من التواجد الاميركي والخلايا الارهابية النائمة .

وقال الامين العام للحركة الشيخ اكرم الكعبي في تصريح لوسائل اعلام محلية، اننا 'نؤكد سعيَنا الحثيث الي تطهير جميعِ التراب العراقي من اي تواجد امريكي وخلايا الارهاب النائمة، والتي طالما حذرنا من وجودهم تحت حماية الامريكي بأسماء وعناوين مختلفة، منهم من خبأ رأسه في التراب أيام الحرب علي داعش ومنهم من تلاقفته الايادي الصهيو- امريكية المتآمرة علي العراق ليعيدوا تدويره وارساله من جديد لقتل ابنائنا غيلة وزرع الفتنة بين ابناء البلد الواحد' .
واكد الشيخ الكعبي، سعي حركته لتطهير جميع التراب العراقي من التواجد الامريكي والخلايا النائمة للارهاب' .
وقدم الامين العام لحركة النجباء الاسلامية تعازيه ومواساته لعوائل عناصر الحشد الشعبي، الذين استشهدوا مؤخرا بعملية غادرة، في منطقة السعدونية التابعة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك، قائلا 'نعزي عوائل الشهداء الابطال المغدورين من ابناء بلدنا العزيز الذي استبسلوا استبسال الابطال ولم يستسلموا حتي نالوا الشهادة علي درب الامام الحسين واصحابه في كربلاء الذين طالتهم يد الغدر والنذالة من قوي الارهاب الداعشي الامريكي والمتواطئين معه في الحويجة والذين باعوا دينهم بدنياهم وباعوا وطنَهم وأبناءه مقابل ثمن زهيد' .
وتجدر الاشارة الي ان سبعة وعشرين عنصرا من الحشد الشعبي، استشهدوا الاسبوع الماضي في منطقة السعدونية بقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، خلال مواجهة مع مجموعة ارهابية كانت ترتدي الزي العسكري الرسمي للقوات العراقية، وقد اعتبرت اوساط سياسية وامنية عراقية عديدة، ان تلك العملية، تمثل اختراقا امنيا كبيرا وخطيرا، يستدعي تشديد الاجراءات الامنية في المناطق المحررة من تنظيم داعش، ورفع مستوي التنسيق بين مختلف المؤسسات والمفاصل الامنية والعسكرية في الميدان، والعمل علي قطع الطريق امام أي تواجد عسكري اجنبي في الاراضي العراقية، لاسيما وان هناك محاولات ومساعي محمومة من قبل واشنطن للابقاء علي تواجد عسكري اميركي طويل الامد في العراق، تحت ذريعة عدم زوال خطر تنظيم داعش الارهابي .
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حركة النجباء تتعهد بطرد الاميركان من العراق

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