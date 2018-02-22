بلغ انتاج النفط من حقول كجساران 620 الف برميل يوميا

كجساران/22شباط/فبراير/ارنا- قال المدير التنفيذي لشركة إنتاج النفط والغاز في كجساران (جنوب غربي ايران): يتم انتاج 620 الف برميل من النفط يوميا من حقول كجساران وبذلك استطاعت الشركة تحقيق الخطة الموضوعة لها هذا العام بنسبة 101%.

واضاف'هوشنغ صيدالي' ان شركته وضعت خطة خمسية لاستخراج وانتاج النفط والغاز من حقول كجسارن تبلغ انتاج 610 الاف برميل يوميا وتم تحقيقها بزيادة حيث بلغ الانتاج 620 الف برميل يوميا لهذا العام.
وأفاد هوشنغ صيدالي بأنّ شركة إنتاج النفط والغاز في كجساران تتمتع ب10 وحدات انتاجية و10 وحدات تقوية الضغط بالغاز وحقنه لاستخراج النفط إضافة إلي ثلاث مصافي للغاز وخمسة مصانع لإزالة الأملاح وأكثر من 6 آلاف و700 كيلومتر أنابيب نقل البترول. كما تعمل الشركة في إستخراج وتصفية ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي وإنتاج الغاز المسال.
هذا ويعتبر حقل كجساران ثاني أكبر حقل نفطي في ايران يبعد عن مدينة أهواز 220 كيلومتراً باتجاه الجنوب الشرقي لها.
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بلغ انتاج النفط من حقول كجساران 620 الف برميل يوميا

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