وزير الدفاع الباكستاني يؤكد علي تطوير العلاقات الشاملة مع ايران

وفي كلمة له اليوم الخميس بملتقي 'دراسة علاقات باكستان مع ايران والسعودية - التحديات الحالية' المنعقد من قبل مؤسسة الدراسات الستراتيجية ' الافاق الستراتيجية ' (SVI) في اسلام اباد، قال وزير الدفاع الباكستاني 'خرم دستغير خان'، ان رئيس وزراء باكستان الاسبق ' نوازشريف' بدأ مراجعة سياسة باكستان الخارجية والأمنية من خلال النظر الي الاقتصاد الجغرافي.

وقال ان رئيس وزراء باكستان الاسبق أعتمد افاق تعزيز العلاقات الاقليمية علي اساس الاحترام المتبادل وبدأ هذا المسار بدعم علاقات اسلام اباد مع دول الجوار ودول اسيا الوسطي.

واشار وزير الدفاع الباكستاني الي تطوير العلاقات السياسية بين اسلام اباد وطهران في السنوات الاخيرة، وقال ان قائد الجيش الباكستاني زار ايران نهاية عام 2017 ومن ثم زارها مستشار الأمن القومي ووزير الصناعات الدفاعية الباكستانية .

واضاف ان باكستان وفضلا عن علاقاتها العسكرية والاقتصادية مع السعودية، حافظت علي تعاونها الاقتصادي والتعاون لمكافحة الارهاب مع ايران.

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