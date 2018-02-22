العميد حاتمي: تطوير العلاقات الدفاعية بين إيران وجمهورية اذربيجان لا تستهدف أي بلد آخر

واضاف العميد حاتمي في تصريح لمراسل ارنا بمطار حيدرعلييف في ختام زيارته الي باكو: الجمهورية الاسلامية الايرانية عازمة علي اقرار علاقات طيبة جدا مع جميع دول الجوار، وجمهورية اذربيجان تتميز بمكانة خاصة في سياسة ايران الخارجية.

وأكد علي ان ايران وجمهورية اذربيجان وباقي الدول المطلة علي بحر قزوين، يجب ان تعمل علي حماية الأمن في هذه الرقعة المائية ، ومنع تدخل الاخرين في شؤونها.

وأشار وزير الدفاع الي زيارته لجامعة القيادة وهيئة الاركان في اذربيجان وقال ان باكو عملت علي انشاء مصانع ومجاميع عسكرية ودفاعية وصناعية جيدة ، وان هذا البلد حقق تقدما جيدا في غضون فترة ليست بالطويلة من بعد الاستقلال.

واضاف وزير الدفاع بانه اجري محادثات مفيدة جدا وبناءة خلال هذه الزيارة مع الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والصناعات الدفاعية بجمهورية اذربيجان.

انتهي** 2344

